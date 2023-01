Maďarská centrálna banka by mohla znižovať úroky, keď klesne inflácia

Budapešť 29. januára (TASR) - Maďarská centrálna banka by mohla začať s opatrným znižovaním úrokových sadzieb, keď sa rast spotrebiteľských cien spomalí. Uviedol to v nedeľu Márton Nagy, minister pre hospodársky rozvoj a bývalý viceguvernér centrálnej banky, v rozhovore pre štátny rozhlas. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Analytici predpovedajú, že medziročná miera inflácie v Maďarsku v januári prekročí 25 % po tom, ako sa v decembri vyšplhala na 24,5 %. Vo februári by sa však rast cien mal začať spomaľovať, čo následne centrálnej banke umožní začať s postupným znižovaním úrokov, povedal Nagy. Poznamenal tiež, že veľmi vysoké úrokové sadzby sťažujú vláde jej prácu a poškodzujú ekonomiku.



Vláda premiéra Viktora Orbána sa snaží vyhnúť recesii v čase, keď je inflácia vysoká a pohybuje sa výrazne nad hranicou 20 %. Nagy v nedeľu uviedol, že inflácia by sa mohla do konca tohto roka spomaliť a vrátiť sa k jednociferným hodnotám. "Keď dôjde k obratu v inflácii, myslím si, že aj centrálna banka môže oprávnene zmeniť politiku a začať opatrne znižovať úrokové sadzby," povedal Nagy druhýkrát tento týždeň.



Centrálna banka odmietla komentovať podobné vyjadrenie Nagya vo štvrtok (26. 1.). V utorok (24. 1.) menový výbor Maďarskej národnej banky (MNB) na svojom prvom zasadnutí v tomto roku ponechal základný úrok nezmenený na úrovni 13 % a jednodňovú depozitnú sadzbu na úrovni 18 %. Uviedol, že ich nezmení, kým nezaznamená "zlepšenie trendu" pri hodnotení rizika. Banka má v marci zverejniť svoje čerstvé prognózy vývoja inflácie.



Ratingová agentúra S&P tento týždeň znížila dlhodobý a krátkodobý rating Maďarska v cudzej a miestnej mene na BBB-/A-3 z BBB/A-2 s odvolaním sa na pretrvávajúcu vysokú infláciu a vonkajšie tlaky.



A agentúra Fitch v predchádzajúcom týždni zhoršila výhľad dlhodobého ratingu Maďarska ako emitenta dlhodobých záväzkov v zahraničnej mene na negatívny zo stabilného. Zároveň potvrdila rating dlhodobých záväzkov krajiny na úrovni BBB.



Nagy pre rozhlas povedal, že neočakáva podobne "drastický" krok zo strany agentúry Moody's po revízii dlhového ratingu, ku ktorej by malo dôjsť začiatkom marca. Uviedol tiež, že ekonomické základy Maďarska sa zlepšujú a ceny energií klesli.