Maďarská centrálna banka kľúčové úrokové sadzby nezmenila
Autor TASR
Budapešť 21. októbra (TASR) - Maďarská centrálna banka podľa očakávania na svojom októbrovom zasadnutí kľúčové úrokové sadzby nezmenila. TASR o tom informuje na základe správ agentúry MTI a portálu marketwatch. Menový výbor Maďarskej národnej banky (MNB) v utorok oznámil, že ponechal základnú úrokovú sadzbu na úrovni 6,5 %, úrokovú sadzbu pre zabezpečené úvery na úrovni 7,5 % a pre jednodňové vklady na úrovni 5,5 %.
Analytici takéto rozhodnutie očakávali. Banka naposledy znížila svoje kľúčové úroky vlani v septembri, a to o 25 bázických bodov. Odvtedy ich udržuje stabilné, už 13 zasadnutí po sebe.
Medziročná miera inflácie v Maďarsku zostala v auguste druhý mesiac po sebe stabilná na úrovni 4,3 %. Drží sa tak stále nad cieľovým rozpätím centrálnej banky 2 - 4 %.
