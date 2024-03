Maďarská centrálna banka má obavy o svoju nezávislosť

Budapešť 12. marca (TASR) - Maďarská centrálna banka bije na poplach v súvislosti s plánovanou novelou zákona, ktorú pripravuje vláda premiéra Viktora Orbána. Zmena legislatívy by ohrozila nezávislosť banky a mohla by tiež poškodiť finančnú stabilitu, varovala centrálna banka v utorok vo vyhlásení. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



Vláda chce rozšíriť dohľad nad domácou centrálnou bankou a o navrhovanej legislatíve by mohla rokovať už v stredu (13. 3.). Podľa vlády zákon nebude mať vplyv na menovú stabilitu. Po varovaní centrálnej banky sa národná mena forint v utorok popoludní prepadla na ročné minimum 398,60 HUF/EUR.



Európska centrálna banka (ECB) predtým vo vyhlásení zverejnenom 26. februára neidentifikovala žiadne závažné problémy spojené s navrhovanými zmenami. Zdôraznila však, že by nemali narušiť schopnosť maďarskej centrálnej banky nezávisle plniť úlohu, ktorá patrí do pôsobnosti Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB).



Systém ESCB zahŕňa ECB a národné centrálne banky všetkých členských štátov Európskej únie (EÚ). Hoci je Maďarsko členom Únie, nepatrí medzi krajiny eurozóny.