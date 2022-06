Maďarská centrálna banka opäť zvyšuje kľúčovej úrokovej sadzby

Budapešť 2. júna (TASR) - Maďarská centrálna banka pokračuje vo zvyšovaní kľúčovej úrokovej sadzby, ale miernejším tempom ako v predchádzajúcom období. Cieľom sprísňovania menovej politiky je obmedziť infláciu, ktorá by podľa odhadu banky mala v najbližších mesiacoch dosahovať dvojciferné hodnoty. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Menový výbor Maďarskej národnej banky (NBH) schválil tento týždeň zvýšenie základnej sadzby o 50 bázických bodov na 5,9 %. To je polovičné tempo v porovnaní so zvyšovaním sadzieb v predchádzajúcich mesiacoch.



NBH zároveň uviedla, že bude dlhšie udržiavať prísnejšie menové podmienky, aby odvrátila rastúce druhotné inflačné riziká a ukotvila inflačné očakávania.



Vzhľadom na stúpajúce náklady na energie, napätý trh práce, rýchly rast miezd a vojnu na susednej Ukrajine, ktorá podporuje ďalšie cenové tlaky, čelí NBH náročnej úlohe bojovať proti inflácii a zároveň udržať silnú dynamiku ekonomiky.



Forint už tento rok klesol približne o 7 % pre obavy zo sporov s Európskou úniou a zadržiavania príspevkov z eurofondov, zatiaľ čo nové neočakávané dane zamerané na banky a iné spoločnosti, ktoré boli oznámené minulý týždeň, ovplyvnili dôveru investorov.