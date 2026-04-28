Maďarská centrálna banka podľa očakávaní nezmenila úrokové sadzby
Autor TASR
Budapešť 28. apríla (TASR) - Maďarská centrálna banka v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Obavy z globálnych cien energií a domácich fiškálnych rizík obmedzujú manévrovací priestor banky napriek posilneniu forintu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Menový výbor Magyar Nemzeti Bank (MNB) v utorok podľa očakávaní ponechal základnú úrokovú sadzbu na úrovni 6,25 %.
Pokračujúci konflikt na Blízkom východe a s ním spojená volatilita na globálnych trhoch opäť zvýšili obavy z inflácie, a to aj napriek posilneniu forintu po parlamentných voľbách 12. apríla, ktoré ukončili 16-ročné vládnutie premiéra Viktora Orbána.
Víťazná strana TISZA vedená Péterom Magyarom opäť otvorila tému prijatia eura a plánuje podniknúť kroky na uvoľnenie miliárd eur zo zmrazených fondov EÚ. Tieto plány podporili forint a stlačili výnosy dlhopisov nadol.
Centrálne banky v strednej Európe však zostávajú opatrné z dôvodu zvýšených globálnych rizík.
MNB vo februári znížila sadzby o 25 bázických bodov prvýkrát od konca roka 2024. Dôvodom bolo spomalenie inflácie na začiatku roka na 2,1 %.
Analytici počítajú s tým, že MNB do konca roka uvoľní menovú politiku len raz, a to o 25 bázických bodov, čo znamená, že na konci roka by sa kľúčová sadzba mala nachádzať na na 6 %. Inflácia by mala do decembra zrýchliť na 4,4 %, teda nad hornú hranicu tolerančného pásma centrálnej banky (2 % - 4 %).
