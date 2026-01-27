< sekcia Ekonomika
Maďarská centrálna banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na 6,5%
Medziročné tempo inflácie v Maďarsku sa spomalilo na 14-mesačné minimum.
Autor TASR
Budapešť 27. januára (TASR) - Maďarská centrálna banka svoju hlavnú úrokovú sadzbu na utorkovom zasadaní nezmenila a ponechala ju vo výške 6,5 %. Na tejto úrovni ju udržiava od septembra 2024, keď ukončila znižovanie úrokov. Najnovšie rozhodnutie banky je v súlade s očakávaniami trhu. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nastavenie svojej menovej politiky centrálna banka krajiny zatiaľ nemení napriek tomu, že na predchádzajúcom zasadaní z vyhlásenia vypustila rétoriku vylučujúcu zníženie úrokov a naznačila, že sa bude rozhodovať priebežne.
Medziročné tempo inflácie v Maďarsku sa spomalilo na 14-mesačné minimum, keď sa spotrebiteľské ceny v decembri oproti rovnakému mesiacu predošlého roka zvýšili len o 3,3 %. Medziročná inflácia sa tak dostala do blízkosti želanej úrovne 3 %, ktorú centrálna banka krajiny chce dosiahnuť. Avšak ceny v maďarskom sektore služieb sa v decembri medziročne zvýšili o 6,8 %. To znížilo vyhliadky na skorú redukciu úrokových sadzieb.
Nastavenie svojej menovej politiky centrálna banka krajiny zatiaľ nemení napriek tomu, že na predchádzajúcom zasadaní z vyhlásenia vypustila rétoriku vylučujúcu zníženie úrokov a naznačila, že sa bude rozhodovať priebežne.
Medziročné tempo inflácie v Maďarsku sa spomalilo na 14-mesačné minimum, keď sa spotrebiteľské ceny v decembri oproti rovnakému mesiacu predošlého roka zvýšili len o 3,3 %. Medziročná inflácia sa tak dostala do blízkosti želanej úrovne 3 %, ktorú centrálna banka krajiny chce dosiahnuť. Avšak ceny v maďarskom sektore služieb sa v decembri medziročne zvýšili o 6,8 %. To znížilo vyhliadky na skorú redukciu úrokových sadzieb.