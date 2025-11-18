< sekcia Ekonomika
Maďarská centrálna banka potvrdila úrokovú sadzbu na úrovni 6,5 %
Rastúca fragmentácia dodávateľského reťazca a ceny služieb podľa banky predstavujú inflačné riziká.
Autor TASR
Budapešť 18. novembra (TASR) - Maďarská národná banka v utorok v súlade s očakávaniami ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 6,50 %, už na 14. zasadnutí po sebe. Pretrvávajúce obchodné a geopolitické napätie naďalej vytvára neistotu a vyhliadky rastu v Európe zostávajú utlmené, uviedla centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rastúca fragmentácia dodávateľského reťazca a ceny služieb podľa banky predstavujú inflačné riziká. V októbri medziročná inflácia zostala na úrovni 4,3 %. K zmierneniu inflácie prispelo zavedenie cenových limitov v niektorých sektoroch, inflačné očakávania podnikov a domácností však zostávajú vysoké, upozornila centrálna banka, a zdôraznila, že je potrebné pokračovať v opatrnej menovej politike.
