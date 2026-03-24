Utorok 24. marec 2026
Maďarská centrálna banka úrokové sadzby nezmenila

.
Jej rozhodnutie o nastavení menovej politiky krajiny, ktoré je v súlade s očakávaniami trhu, prišlo v čase, keď sa Maďarsko chystá na aprílové parlamentné voľby.

Autor TASR
Budapešť 24. marca (TASR) - Maďarská centrálna banka na utorkovom zasadaní ponechala svoju hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 6,25 %. Jej rozhodnutie o nastavení menovej politiky krajiny, ktoré je v súlade s očakávaniami trhu, prišlo v čase, keď sa Maďarsko chystá na aprílové parlamentné voľby. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Minulý mesiac maďarská centrálna banka úrokové sadzby o 25 bázických bodov zredukovala po tom, ako ich takmer 18 mesiacov udržiavala na stabilnej úrovni.

Napriek tomu, že medziročné tempo inflácie v Maďarsku sa vo februári prvýkrát za päť rokov dostalo pod 3 %, čiže pod cieľovú úroveň tvorcov maďarskej menovej politiky, peňažné trhy predpokladajú, že krajina smeruje k zvyšovaniu úrokov. Dôvodom sú otrasy na globálnych energetických trhoch v dôsledku vojny v Iráne.

Centrálna banka Maďarska predpokladá, že v treťom kvartáli tohto roka inflácia opäť stúpne nad tolerovanú úroveň 3 %. Banka prognózuje, že za celý tento rok bude inflácia v krajine vo výške 3,8 % a v budúcom roku sa zmierni na 3,7 %.
.

