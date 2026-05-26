Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 26. máj 2026Meniny má Dušan
< sekcia Ekonomika

Maďarská centrálna banka úrokové sadzby nezmenila

.
Foto: TASR/Ladislav Vallach

Krok centrálnej banky bol v súlade s očakávaniami trhov.

Autor TASR
Budapešť 26. mája (TASR) - Maďarská centrálna banka na svojom utorkovom zasadaní rozhodla o ponechaní svojej hlavnej úrokovej sadzby na doterajšej úrovni 6,25 %. Jej kľúčová sadzba tak zostáva na najnižšej úrovni za ostatné štyri roky. Krok centrálnej banky bol v súlade s očakávaniami trhov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Banka už skôr naznačila, že na svojom májovom zasadaní referenčnú úrokovú sadzbu ponechá na nezmenenej úrovni, čím signalizovala, že v tomto roku bude udržiavať voľnejšiu menovú politiku. Guvernér centrálnej banky Maďarska Mihály Varga poznamenal, že výhľad inflácie v krajine je priaznivý vďaka nedávnemu posilneniu forintu po zvolení Pétra Magyara za premiéra.

Výhľad menovej politiky v Maďarsku je v ostrom kontraste s výhľadom v ostatných krajinách Európskej únie, ktoré pravdepodobne úrokové sadzby zvýšia, keďže vojna na Blízkom východe zhoršila dodávky energií a zvýšila ich ceny.
.

Neprehliadnite

Výsledky písomnej maturity sú známe: Ako obstáli študenti v testoch?

PRETEKÁR NA ZÁHORÍ: Na motorke išiel takmer dvestovkou

MEČOCHOVÁ: Aj pitím z neumytej plechovky sa dá nakaziť hantavírusom

Premiér: Ak sa medzi SNS a T. Tarabom neobnoví dôvera, dôjde k zmene