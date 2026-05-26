Maďarská centrálna banka úrokové sadzby nezmenila
Krok centrálnej banky bol v súlade s očakávaniami trhov.
Autor TASR
Budapešť 26. mája (TASR) - Maďarská centrálna banka na svojom utorkovom zasadaní rozhodla o ponechaní svojej hlavnej úrokovej sadzby na doterajšej úrovni 6,25 %. Jej kľúčová sadzba tak zostáva na najnižšej úrovni za ostatné štyri roky. Krok centrálnej banky bol v súlade s očakávaniami trhov. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Banka už skôr naznačila, že na svojom májovom zasadaní referenčnú úrokovú sadzbu ponechá na nezmenenej úrovni, čím signalizovala, že v tomto roku bude udržiavať voľnejšiu menovú politiku. Guvernér centrálnej banky Maďarska Mihály Varga poznamenal, že výhľad inflácie v krajine je priaznivý vďaka nedávnemu posilneniu forintu po zvolení Pétra Magyara za premiéra.
Výhľad menovej politiky v Maďarsku je v ostrom kontraste s výhľadom v ostatných krajinách Európskej únie, ktoré pravdepodobne úrokové sadzby zvýšia, keďže vojna na Blízkom východe zhoršila dodávky energií a zvýšila ich ceny.
