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Maďarská centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu
Pre zníženie hlavnej úrokovej sadzby sa centrálna banka krajiny rozhodla po tom, ako sa medziročná inflácia v Maďarsku v júni spomalila na 1,7 % z májovej hodnoty 1,8 %.
Autor TASR
Budapešť 21. júla (TASR) - Maďarská národná banka na utorkovom zasadaní znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na úroveň 5,75 %. V súlade s očakávaniami trhu tak pokračuje v predlžovaní cyklu uvoľňovania svojej menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Pre zníženie hlavnej úrokovej sadzby sa centrálna banka krajiny rozhodla po tom, ako sa medziročná inflácia v Maďarsku v júni spomalila na 1,7 % z májovej hodnoty 1,8 %. Inflácia tak už druhý mesiac v rade zostala pod cieľovým pásmom 2 až 4 %, čo banke poskytlo priestor na ďalšie uvoľnenie menovej politiky.
Guvernér maďarskej centrálnej banky Mihály Varga naznačil, že v lete by banka mohla svoje úrokové sadzby opäť znížiť predtým, ako v septembri na základe aktualizovaných makroekonomických prognóz prehodnotí výhľad ekonomiky. Maďarský forint sa však od predošlého zasadania banky voči euru oslabil takmer o 2 % v dôsledku obnoveného geopolitického napätia na Blízkom východe, ktoré zvyšuje riziká inflácie v dôsledku vyšších nákladov na dovoz energií.
Pre zníženie hlavnej úrokovej sadzby sa centrálna banka krajiny rozhodla po tom, ako sa medziročná inflácia v Maďarsku v júni spomalila na 1,7 % z májovej hodnoty 1,8 %. Inflácia tak už druhý mesiac v rade zostala pod cieľovým pásmom 2 až 4 %, čo banke poskytlo priestor na ďalšie uvoľnenie menovej politiky.
Guvernér maďarskej centrálnej banky Mihály Varga naznačil, že v lete by banka mohla svoje úrokové sadzby opäť znížiť predtým, ako v septembri na základe aktualizovaných makroekonomických prognóz prehodnotí výhľad ekonomiky. Maďarský forint sa však od predošlého zasadania banky voči euru oslabil takmer o 2 % v dôsledku obnoveného geopolitického napätia na Blízkom východe, ktoré zvyšuje riziká inflácie v dôsledku vyšších nákladov na dovoz energií.