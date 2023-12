Maďarská centrálna banka znížila kľúčové úroky o 75 bázických bodov

Budapešť 19. decembra (TASR) - Maďarská centrálna banka na svojom poslednom zasadnutí v tomto roku znížila svoje úrokové sadzby o 75 bázických bodov. Ekonómovia takéto rozhodnutie očakávali, keďže inflácia v krajine sa spomaľuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Menový výbor Maďarskej národnej banky (MNB) v utorok znížil základnú úrokovú sadzbu na 10,75 z 11,5 %, úrokovú sadzbu z kolateralizovaných úverov na 11,75 % z 12,5 % a z jednodňových vkladov na 9,75 % z 10,5 %.



Centrálna banka však opäť odolala tlaku vlády na výraznejšiu redukciu sadzieb na podporu ekonomiky.



Spotrebiteľské ceny v Maďarsku v novembri vzrástli medziročne o 7,9 %. To bolo najmenšie tempo ich rastu od januára 2022, ale zostalo výrazne nad strednodobým cieľom centrálnej banky na úrovni 3 %.



Banka predpokladá postupný pokles inflácie, pričom očakáva, že do konca roka 2023 dosiahne približne 7 % a do roku 2025 sa vráti do prijateľného rozpätia.



Pri pohľade do budúcnosti sa očakáva, že predstavitelia banky zachovajú súčasné tempo znižovania sadzieb vzhľadom na pretrvávajúce riziká hospodárskeho poklesu v krajine.