Maďarská centrálna banka znížila kľúčové úroky o 75 bázických bodov

Budapešť 30. januára (TASR) - Maďarská centrálna banka na svojom zasadnutí v januári opäť znížila kľúčové úrokové sadzby, už štvrtýkrát od začiatku uvoľňovania menovej politiky vlani v októbri, ale menej ako odhadovali analytici. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Menový výbor Maďarskej národnej banky (MNB) v utorok znížil kľúčovú základnú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov na 10 %. Ekonómovia však očakávali, že ju zredukuje o 100 bázických bodov. A znížil aj úrokové sadzby z kolateralizovaných úverov na 11 % z 11,75 % a jednodňových vkladov na 9 % 9,75 %.



Medziročný rast spotrebiteľských cien v Maďarsku sa v decembri spomalil na 5,5 % zo 7,9 % v novembri. To je najmenšie tempo od septembra 2021, ale zostalo nad stredným cieľom centrálnej banky vo výške 3 %.



MNB predpokladá postupné ochladzovanie cenových tlakov a návrat inflácie do prijateľného rozpätia do roku 2025.



Analytici očakávajú, že banka bude pokračovať v znižovaní sadzieb na podporu ekonomiky, ktorá v 3. štvrťroku 2023 opäť klesla. Pri budúcich rozhodnutiach však bude podľa nich postupovať opatrne pre väčšie externé riziká.