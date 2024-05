Maďarská centrálna banka znížila svoje kľúčové úrokové sadzby

Budapešť 21. mája (TASR) - Maďarská centrálna banka na svojom májovom zasadnutí podľa očakávania znížila kľúčové úrokové sadzby, už ôsmykrát od začiatku uvoľňovania menovej politiky vlani v októbri. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Menový výbor Maďarskej národnej banky (MNB) v utorok oznámil, že znížil o 50 bázických bodov základnú úrokovú sadzbu na 7,25 %, úrokovú sadzbu z kolateralizovaných úverov na 8,25 % a z jednodňových vkladov na 6,25 %. Všetci členovia výboru návrh jednohlasne podporili.



V rámci diskusie viceguvernér MNB Barnabás Virág povedal, že kolísajúce rizikové prostredie si stále vyžaduje opatrný a trpezlivý prístup k úrokovej politike.



Dodal, že menová politika MNB vstúpila v apríli do novej fázy. Banka tak postupuje pomalším tempom ako predtým a rozhodnutia o ďalšom znížení základnej úrokovej sadzby sa prijímajú mesiac po mesiaci na základe najnovších údajov. Dosiahnutie základnej úrokovej sadzby v pásme 6,5 - 7 % do konca júna pritom označil za stále reálne.



Rast spotrebiteľských cien v Maďarsku sa v apríli mierne zrýchlil na 3,7 % z 3,6 % v marci, čo bola najnižšia miera inflácie za tri mesiace.



Maďarská ekonomika v prvých troch mesiacoch 2024 medziročne vzrástla, prvýkrát po roku, a to o 1,1 %, po stagnácii v poslednom kvartáli minulého roka a poklese v predchádzajúcich troch štvrťrokoch.