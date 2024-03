Maďarská centrálna banka znížila základnú úrokovú sadzbu na 8,25 %

Budapešť 26. marca (TASR) - Maďarská centrálna banka na marcovom zasadaní znížila svoju kľúčovú základnú sadzbu o 75 bázických bodov na 8,25 %. Ide už o šiestu redukciu tohto úroku od začiatku uvoľňovania menovej politiky vlani v októbri. To sa zhoduje s prognózami ekonómov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr MTI a Reuters.



Menový výbor Maďarskej národnej banky (MNB) v utorok tiež oznámil, že znižuje úrokové sadzby z kolateralizovaných úverov na 9,25 % a jednodňových vkladov na 7,25 %.



MNB tak v marci spomalila tempo znižovania sadzieb po tom, čo forint klesol na ročné minimum, čiastočne v dôsledku stupňujúceho sa sporu medzi bankou a vládou. Forint bol pod tlakom navrhovanej zmeny dohľadu nad centrálnou bankou, pričom investori sa obávajú, že by to mohlo poškodiť nezávislosť banky.



Maďarská národná banka čelí tiež tlaku premiéra Viktora Orbána, aby znížila náklady na pôžičky a pomohla tak oživeniu ekonomiky.



V januári banka znížila svoju základnú sadzbu o 75 bodov a vo februári zrýchlila tempo jej znižovania na 100 bázických bodov v reakcii na spomaľovanie inflácie.



Analytici predpovedajú, že banka v budúcnosti ešte viac spomalí tempo stláčania úrokových sadzieb na 50 bázických bodov v apríli.



Medziročná miera inflácie v Maďarsku vo februári klesla na 3,7 %. Dosiahla tak najnižšiu úroveň od marca 2021, pričom sa dostala do tolerančného pásma banky.