Maďarská centrálna banka zvýšila hlavnú úrokovú sadzbu na 0,90 %

Budapešť 22. júna (TASR) - Maďarská centrálna banka zvýšila v utorok hlavnú úrokovú sadzbu. Reagovala tak na vysokú mieru inflácie, ktorá výrazne prekračuje inflačný cieľ banky.



Menový výbor Maďarskej národnej banky (MNB) uviedol, že zvýšil kľúčovú úrokovú sadzbu o 30 bázických bodov na 0,90 %. Rozhodnutie menového výboru tak potvrdilo očakávania ekonómov, ktorí odhadovali zvýšenie sadzby v tomto rozsahu.



Je to prvá zmena v rámci hlavnej úrokovej sadzby od júla minulého roka, v ktorom banka kľúčový úrok znížila o 15 bázických bodov. Vlani MNB znížila hlavnú úrokovú sadzbu celkovo dvakrát, okrem júla ešte mesiac predtým, rovnako o 15 bázických bodov. Čo sa však týka zvýšenia sadzby, je to prvé zvýšenie za takmer 10 rokov.



Jednodňovú depozitnú sadzbu centrálna banka nemenila. Zostala tak na úrovni -0,05 %.



Medziročná miera inflácie v Maďarsku dosiahla v máji 5,1 %. To znamená rovnakú úroveň ako v predchádzajúcom mesiaci.



Napriek tomu, že tempo rastu spotrebiteľských cien v Maďarsku sa v máji nezrýchlilo, ako očakávali analytici, inflácia je v porovnaní s cieľovým pásmom centrálnej banky stále vysoká. To je stanovené na 2 % až 4 %. Vzhľadom na to, že zotavovanie ekonomiky by malo v nasledujúcich štvrťrokoch pokračovať, a s ním aj rast spotrebiteľských cien, ekonómovia počítajú s ďalším zvýšením kľúčovej úrokovej sadzby v 2. polroku tohto roka.