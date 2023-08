Maďarská ekonomika sa v 2. štvrťroku zmenšila o 2,4 %

Budapešť 16. augusta (TASR) - Maďarská ekonomika sa v druhom štvrťroku po zohľadnení sezónnych vplyvov v medziročnom porovnaní zmenšila o 2,4 %, keď pokles v priemysle prevážil nad silným výkonom poľnohospodárstva a zahraničného obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI, ktorá sa odvolala na v stredu zverejnené údaje maďarského štatistického úradu.



V medzikvartálnom porovnaní hrubý domáci produkt (HDP) Maďarska za tri mesiace do konca júna klesol o 0,3 %. Maďarské ministerstvo financií uviedlo, že v druhom polroku tohto roka by sa ekonomika mala vrátiť k rastu a v budúcom roku by mohla byť silnejšia ako priemer Európskej únie (EÚ). Ekonomika je už o 4 % väčšia ako pred pandémiou koronavírusu, zatiaľ čo priemer EÚ je 3,1 %, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení.



Hospodárstvo stojí podľa ministerstva na stabilných základoch. Miera nezamestnanosti patrí medzi najnižšie v Únii, darí sa poľnohospodárstvu aj zahraničnému obchodu a do krajiny prichádza stále viac investícií. Rastú reálne príjmy aj spotreba, pričom inflácia klesá a do konca roka sa vďaka vládnym opatreniam pravdepodobne dostane na jednocifernú úroveň, uviedlo ministerstvo.