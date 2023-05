Maďarská ekonomika v 1. štvrťroku klesla

Budapešť 16. mája (TASR) - Maďarská ekonomika v 1. štvrťroku medziročne klesla, prvýkrát od 1. kvartálu 2021. Dôvodom bol najmä slabý výkon priemyselného sektora. Na druhej strane poľnohospodárstvo a služby vykázali dobré výsledky a zmiernili pokles ekonomiky. Ukázali to v utorok predbežné údaje Centrálneho štatistického úradu (KSH). TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Konkrétne, hrubý domáci produkt (HDP) Maďarska v prvých troch mesiacoch 2023 klesol o 0,9 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Tento výsledok zodpovedá odhadom trhu. Po očistení o sezónne a kalendárne vplyvy sa HDP znížil o 1,1 %.



V medzikvartálnom porovnaní a na sezónne upravenej báze sa HDP Maďarska v 1. štvrťroku znížil o 0,2 % po poklese o 0,4 % v predchádzajúcom kvartáli.



KSH uviedol, že k poklesu najviac prispel priemysel, zatiaľ čo výkon poľnohospodárstva a služieb pokles zmiernil.



Ministerstvo ekonomického rozvoja vo vyhlásení pripísalo pokles HDP vojne na Ukrajine a "neúspešným, mimoriadne škodlivým sankciám".



Podľa ministerstva z údajov je jasné, že škodlivý vplyv sankcií "vyvrcholil v 1. štvrťroku" a výkon ekonomiky dosiahol najnižšiu úroveň. V aktuálnom 2. štvrťroku však už očakáva ministerstvo zlepšenie "v dôsledku cielených vládnych opatrení", pričom v druhej polovici roka nastane "radikálnejšia fáza rastu".



Vláda nezmenila svoj cieľ a očakáva za celý rok rast ekonomiky o 1,5 %, pričom počíta so znížením inflácie do konca roka na jednociferné hodnoty.