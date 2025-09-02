< sekcia Ekonomika
Maďarská ekonomika v 2. štvrťroku mierne vzrástla
Autor TASR
Budapešť 2. septembra (TASR) - Maďarská ekonomika v 2. štvrťroku 2025 mierne vzrástla po stagnácii v predchádzajúcom kvartáli. Ukázali to vo utorok spresnené údaje centrálneho štatistického úradu KSH, ktoré potvrdili predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Prispelo k tomu predovšetkým oživenie produkcie v stavebníctve, ktorá vzrástla o 4,3 % po poklese o 5,1 % v 1. štvrťroku, ako aj stabilný rast v sektore služieb (1,3 % oproti 1,1 %). Okrem toho sa zmiernil pokles v priemyselnom sektore (na -3,3 % z -3,9 %), najmä vo výrobe (na -4,4 % z -4,6 %).
Na strane výdavkov sa spotreba domácností, najväčšia zložka spotreby, zrýchlila na 5 % zo 4,1 % v predchádzajúcom štvrťroku. Čistý externý dopyt mal však negatívny vplyv na rast ekonomiky, keďže vývoz ďalej klesal (-0,9 % oproti -0,4 %), zatiaľ čo dovoz zaznamenal výrazný nárast (4 % oproti 0,1 %).
V medzikvartálnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy vzrástol HDP Maďarska v období apríl - jún o 0,4 %, čím sa zotavil z revidovaného poklesu o 0,1 % v 1. štvrťroku.
