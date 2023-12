Maďarská ekonomika v 3. štvrťroku klesla, už tretí kvartál po sebe

Budapešť 1. decembra (TASR) - Maďarská ekonomika v 3. štvrťroku 2023 medziročne klesla, už tretí kvartál po sebe a tak, ako to naznačili predbežné údaje. Ukázali to v piatok spresnené výsledky štatistického úradu KSH. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Podľa najnovších štatistík sa hrubý domáci produkt Maďarska (HDP) za tri mesiace do konca septembra 2023 znížil medziročne o 0,4 % po poklese o 2,4 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.



Bol to už tretí medziročný pokles HDP po sebe, ale jeho tempo bolo zo všetkých troch najmenšie. K tomuto spomaleniu prispel predovšetkým miernejší pokles priemyslu (o -5,4 % po znížení o -5,7 % v 2. štvrťroku), najmä výroby (o -4,1 % oproti -4,2 %) a stavebníctva (o - 1,6 % oproti -6,2 %). No zároveň sa zrýchlil pokles v sektore služieb (na -3,1 % z -2,8 %).



V medzikvartálnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa HDP Maďarska v období júl-september zvýšil o 0,9 % po tom, čo v predchádzajúcom štvrťroku nevykázal žiadny rast.