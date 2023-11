Maďarská ekonomika v 3. štvrťroku medziročne klesla

Budapešť 14. novembra (TASR) - Maďarská ekonomika v 3. štvrťroku 2023 medziročne klesla viac, ako naznačil rýchly odhad. Napriek tomu sa tempo jej poklesu výrazne spomalilo. Ukázali to v utorok údaje štatistického úradu KSH. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Hrubý domáci produkt (HDP) Maďarska sa za tri mesiace do konca septembra 2023 znížil medziročne o 0,4 % po poklese o 2,4 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Rýchly odhad však signalizoval, že tempo jeho poklesu sa v 3. štvrťroku spomalí ešte viac, na 0,2 %. Bol to už tretí medziročný pokles HDP po sebe. Prispel k tomu najmä slabý výkon veľkoobchodu a maloobchodu, ako aj vedeckých, technických a administratívnych činností. Ten však čiastočne kompenzoval rast v sektore pôdohospodárstva a v oblasti zdravia a sociálnej starostlivosti.



V medzikvartálnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy sa HDP Maďarska v období júl-september zvýšil o 0,9 % po tom, čo v predchádzajúcom štvrťroku nevykázal žiadny rast.



Za prvé tri štvrťroky sa hrubý domáci produkt znížil o 1,2 %.