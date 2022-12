Maďarská ekonomika v 3. štvrťroku oproti 2. kvartálu klesla

Budapešť 1. decembra (TASR) - Maďarská ekonomika v 3. štvrťroku 2022 oproti predchádzajúcom trom mesiacom klesla, tak ako naznačil predbežný odhad. Ide o jej prvý medzikvartálny pokles za dva roky. Ukázali to vo štvrtok spresnené údaje štatistického úradu v Budapešti. TASR o tom informuje na základe správy MTI.



Hrubý domáci produkt (HDP) Maďarska sa v 3. štvrťroku po úprave o sezónne vplyvy znížil o 0,4 % oproti predchádzajúcom trom mesiacom, keď medzikvartálne vzrástol o 0,8 %. Bol to jeho prvý pokles od 2. štvrťroka 2020 a zhoduje sa s predbežným odhadom.



V medziročnom porovnaní sa HDP za tri mesiace do konca septembra 2022 zvýšil o 4 %. Tempo jeho rastu sa tak spomalilo zo 6,5 % v predchádzajúcom kvartáli a bolo najslabšie za uplynulých šesť štvrťrokov. K spomaleniu ekonomiky prispel tiež slabnúci vplyv nízkeho porovnávacieho základu po pandémii ochorenia COVID-19.



Štatistiky ukázali, že v 3. štvrťroku sa rast spomalil v sektore služieb (na 5,6 % z 10,5 % v 2. štvrťroku), najmä v ubytovacích a stravovacích službách (na 6,4 % zo 47,9 %), v doprave a skladovaní (na 11,5 % z 20,4 %) a informáciách a komunikácii (na 5,4 % z 13,1 %).



Aktivita v poľnohospodárstve zároveň opäť klesla (o -39,3 % po znížení o -35,6 % v 2. kvartáli).



Priemyselná produkcia medzitým pokračovala v solídnom raste (o 9,6 % oproti 3,9 %), k čomu prispel najmä silný výkon vo výrobe (10,6 % oproti 4,9 %).