Maďarská ekonomika v 3. štvrťroku vzrástla
Autor TASR
Budapešť 2. decembra (TASR) - Maďarská ekonomika v 3. štvrťroku 2025 vzrástla, už druhý kvartál po sebe a rýchlejšie ako v predchádzajúcich troch mesiacoch. Ukázali to v utorok spresnené výsledky štatistického úradu, ktoré potvrdili predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa aktualizovaných štatistík sa hrubý domáci produkt (HDP) Maďarska za tri mesiace do konca septembra 2025 zvýšil medziročne o 0,6 % po náraste o 0,1 % v predchádzajúcich troch mesiacoch.
Tento výsledok sa zhoduje s predbežným odhadom. Ide o najväčšie tempo rastu maďarskej ekonomiky od 2. štvrťroka 2024, ku ktorému prispeli najmä výkon stavebníctva (nárast o 2,6 % po zvýšení o 3,7 % v 2. štvrťroku) a sektora služieb (1,5 % oproti 1,4 %). Okrem toho sa pokles v maďarskom priemyselnom sektore v sledovanom období zmiernil (na -1,7 % z -2,9 %).
Na strane výdavkov v 3. štvrťroku ďalej rástla spotreba domácností, ktorá je najväčšou zložkou skutočnej spotreby (2,6 % oproti 3,5 %). Čistý externý dopyt však hospodársky rast brzdil, keďže vývoz klesol (-0,6 %), zatiaľ čo dovoz vzrástol (3,9 %).
V medzikvartálnom porovnaní a po úprave o sezónne vplyvy maďarská ekonomika v období júl-september stagnovala po smerom nahor revidovanom náraste o 0,5 % v 2. štvrťroku.
