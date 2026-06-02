Maďarská ekonomika v prvom kvartáli medziročne vzrástla o 1,7 %
Išlo o najsilnejší maďarský hospodársky rast od druhého štvrťroka 2024.
Autor TASR
Budapešť 2. júna (TASR) - Maďarská ekonomika v prvom štvrťroku medziročne vzrástla o 1,7 % po zhodnom posilnení 0,8 % v predchádzajúcich dvoch štvrťrokoch. Uviedol to v utorok štatistický úrad krajiny, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. Išlo o najsilnejší maďarský hospodársky rast od druhého štvrťroka 2024. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Zväčšeniu hrubého domáceho produktu Maďarska počas januára až marca pomohol medziročný rast produkcie poľnohospodárstva o 1,9 % po oslabení o 1,7 % v predošlom kvartáli a posilnenie priemyslu o 0,8 % po poklese o 2,1 % v záverečnom štvrťroku vlaňajška. Stúpla aj produkcia obchodu (2,3 %), ubytovacích a stravovacích služieb (2,3 %) či sektora informatiky a telekomunikácií (2,4 %).
Z hľadiska výdavkov bola motorom rastu ekonomiky spotreba domácností, ktorá sa zväčšila o 5,5 % po medziročnom posilnení o 2,9 % počas októbra až decembra. Zároveň sa spomalil pokles tvorby hrubého fixného kapitálu, ktorá sa znížila o 0,1 % po oslabení o 0,2 % vo štvrtom kvartáli.
Medzikvartálne sa maďarské hospodárstvo v prvom štvrťroku podľa sezónne upravených údajov zväčšilo o 0,8 % po tom, ako sa počas októbra a decembra medzikvartálne posilnilo o 0,2 %.
