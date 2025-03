Maďarská ekonomika vo 4. štvrťroku vzrástla

Budapešť 4. marca (TASR) - Maďarská ekonomika sa vo 4. štvrťroku 2024 zotavila z poklesu v predchádzajúcom kvartáli a vzrástla. Ukázali to v utorok spresnené údaje maďarského centrálneho štatistického úradu, ktoré potvrdili predbežný odhad. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa štatistík hrubý domáci produkt (HDP) Maďarska na neupravenom základe za tri mesiace do konca decembra 2024 vzrástol medziročne o 0,4 % po poklese o 0,8 % v 3. štvrťroku. Spresnené výsledky ukázali, že výdavky domácností sa v posledných troch mesiacoch 2024 zvýšili o 5,4 % a výdavky vlády o 6,2 %.



Tvorba hrubého fixného kapitálu medzitým klesla o 10,8 %, keďže sa znížil objem investícií v stavebníctve aj investícií do strojov a zariadení. Vývoz klesol o 2 % a dovoz o 1,3 %. Na strane produkcie vzrástla hrubá pridaná hodnota služieb v úhrne o 2,1 %, pričom najvyšší nárast bol zaznamenaný v ubytovacích a stravovacích službách. Na druhej strane výkon priemyslu sa znížil o 1,6 % a poľnohospodárstva o 13,5 %.



Po úprave o sezónne vplyvy sa HDP Maďarska vo 4. štvrťroku 2024 zvýšil o 0,2 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom trojmesačnom období klesol o 0,7 %.



V medzikvartálnom porovnaní a na sezóne upravenom základe maďarská ekonomika v období október - december vzrástla o 0,5 % po znížení o 0,6 % v 3. štvrťroku. Za celý rok 2024 bol výkon maďarskej ekonomiky v porovnaní s rokom 2023 vyšší o 0,5 %.