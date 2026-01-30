< sekcia Ekonomika
Maďarská ekonomika vo štvrtom štvrťroku medziročne vzrástla o 0,7 %
Medziročné posilnenie maďarského hospodárstva bolo najrýchlejšie od druhého štvrťroka 2024.
Autor TASR
Budapešť 30. januára (TASR) - Hrubý domáci produkt (HDP) Maďarska vo štvrtom kvartáli podľa predbežného odhadu medziročne vzrástol o 0,7 %. Nenaplnilo sa tak očakávanie analytikov, že sa posilní 0,8 %. Ekonomika krajiny sa však zväčšila výraznejšie ako v treťom štvrťroku, v ktorom vzrástla o 0,6 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Medziročné posilnenie maďarského hospodárstva bolo najrýchlejšie od druhého štvrťroka 2024. Rastu počas októbra až decembra pomohli výsledky sektora služieb, predovšetkým finančných a poisťovacích služieb. Posilnil sa aj obchod a stavebníctvo. Zmenšilo sa však priemyselné odvetvie. Maďarská priemyselná produkcia sa v ostatných troch rokoch znižuje takmer každý mesiac s výnimkou krátkeho rastu vo februári 2024.
Medzikvartálne podľa sezónne upravených údajov sa maďarská ekonomika v záverečnom štvrťroku vlaňajška zväčšila o 0,2 % po tom, ako v predchádzajúcom kvartáli stagnovala. Za celý rok 2025 hospodárstvo krajiny vzrástlo len o miernych 0,4 %. V predchádzajúcom roku sa maďarský HDP posilnil o 0,5 %.
