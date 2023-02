Maďarská ekonomika vstúpila vo 4. štvrťroku do recesie

Budapešť 14. februára (TASR) - Maďarská ekonomika vstúpila vo 4. štvrťroku 2022 do recesie, keďže prudko rastúce ceny energií vyhnali infláciu strmo nahor. Ukázali to v utorok oficiálne údaje štatistického úradu KSH v Budapešti. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa predbežného odhadu sa hrubý domáci produkt (HDP) Maďarska v posledných troch mesiacoch 2022 znížil o 0,4 % oproti predchádzajúcemu štvrťroku, keď medzikvartálne klesol o 0,7 %. Technická recesia je definovaná ako minimálne dva po sebe nasledujúce štvrťroky poklesu HDP.



V medziročnom porovnaní sa HDP Maďarska vo 4. štvrťroku 2022 zvýšil o 0,4 %, čo predstavuje výrazné spomalenie po náraste o 4 % v 3. kvartáli. Analytici pritom odhadovali, že sa rast HDP v závere roka spomalí menej, na 1,3 %.



Maďarsko ostatný raz zaznamenalo recesiu v roku 2020, keď jeho ekonomiku zasiahla pandémia ochorenia COVID-19.



Najnovšia recesia prichádza v čase, keď susedná krajina zápasí s prudko rastúcou infláciou, ktorá sa v januári vyšplhala na 25,7 % z 24,5 % v decembri, čo je jej najvyššia úroveň od polovice 90. rokov minulého storočia.



Premiér Viktor Orbán obvinil z vysokej inflácie sankcie EÚ proti Rusku, v dôsledku čoho v januári vzrástli ceny energií v Maďarsku o 52 % a potravín o 44 %.



Odborníci však poukázali na skresľujúci vplyv predchádzajúcich vládnych cenových stropov na potraviny a palivá. A tiež na zníženie dotácií pre domácností na účty za energie.



"Keďže domácnosti aj podniky boli nútené vyrovnať sa s ochromujúcimi cenami energií, domáca ekonomická aktivita sa výrazne spomalila," uvádza sa v bulletine analytikov ING Bank.



Minister hospodárstva Mihály Varga, ktorého citovala maďarská tlačová agentúra MTI, v utorok povedal, že pokles HDP vo 4. štvrťroku je "mierny a dočasný", a že jeho rast by sa mal v roku 2023 rýchlo obnoviť.



Za celý rok 2022 sa HDP Maďarska zvýšil o 4,6 % (o 7,1 % v roku 2021).



"Napriek vlečúcej sa vojne a sankciám Maďarsko stále dokázalo v roku 2022 vykázať medziročný rast," povedal Varga s tým, že nezamestnanosť zostala na nízkej úrovni okolo 4 %.