Maďarská ekonomika vzrástla v 3. kvartáli najprudšie za viac než rok

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš

Hrubý domáci produkt (HDP) Maďarska vzrástol v 3. kvartáli medziročne o 0,6 % po 0,1-percentnom raste v predchádzajúcom štvrťroku.

Autor TASR
Budapešť 30. októbra (TASR) - Maďarská ekonomika výrazne zrýchlila v 3. kvartáli medziročné tempo rastu a zaznamenala najvýraznejší rast za viac než rok. Napriek tomu zaostala za očakávaniami ekonómov. Poukázali na to vo štvrtok zverejnené predbežné údaje maďarského štatistického úradu. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.

Hrubý domáci produkt (HDP) Maďarska vzrástol v 3. kvartáli medziročne o 0,6 % po 0,1-percentnom raste v predchádzajúcom štvrťroku. To je najvýraznejšie tempo rastu od 2. štvrťroka 2024, v ktorom rast maďarskej ekonomiky dosiahol 1,5 %.

Pod zrýchlenie rastu v 3. štvrťroku tohto roka sa veľkou mierou podpísal vývoj v službách. Na druhej strane, vývoj v priemysle a poľnohospodárstve ekonomiku nepodporil.

Napriek najvýraznejšiemu rastu ekonomiky za viac než rok výsledky zaostali za očakávaniami analytikov. Tí počítali so zrýchlením rastu hospodárstva až na 1 %.

Na medzikvartálnej báze maďarská ekonomika v 3. štvrťroku stagnovala. V predchádzajúcom štvrťroku zaznamenala rast o 0,4 %.
