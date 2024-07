Maďarská ekonomika zrýchlila tempo rastu na takmer 2-ročné maximum

Budapešť 30. júla (TASR) - Ekonomika Maďarska zrýchlila v 2. štvrťroku tempo rastu na takmer dvojročné maximum, napriek tomu však zaostala za očakávaniami. Ekonomiku podporil najmä vývoj v stavebnom a realitnom sektore. Uviedol to v utorok maďarský štatistický úrad, ktorý zverejnil predbežné údaje. Informovali o tom agentúra DPA a portál tradingeconomics.



Hrubý domáci produkt (HDP) Maďarska vzrástol v 2. kvartáli medziročne o 1,5 % po 1,1-percentnom raste v prvých troch mesiacoch roka. Bol to najvýraznejší rast od 3. štvrťroka 2022, keď ekonomika vzrástla o 4,3 %, napriek tomu výsledky zaostali za odhadmi, keďže analytici počítali so zrýchlením rastu na 2 %.



Vývoj maďarskej ekonomiky podporil najmä výkon v stavebnom sektore a transakcie v oblasti realít. Okrem toho sa na ňom podieľal aj vývoj v oblasti daní a subvencií, uviedli štatistici.



V medzikvartálnom porovnaní zaznamenal HDP Maďarska na sezónne upravenej báze pokles o 0,2 %. To je výrazný obrat vo vývoji ekonomiky v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, keďže v prvých troch mesiacoch roka maďarský HDP oproti 4. kvartálu roka 2023 vzrástol o 0,8 %.