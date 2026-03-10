Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 10. marec 2026Meniny má Branislav
< sekcia Ekonomika

Maďarská inflácia bola vo februári najslabšia za viac ako deväť rokov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ladislav Vallach

Vo februári sa v Maďarsku spomalilo medziročné tempo rastu cien potravín na 0,2 % z januárových 1,3 %.

Autor TASR
Budapešť 10. marca (TASR) - Medziročná inflácia v Maďarsku sa vo februári spomalila na 1,4 % z úrovne 2,1 %, na ktorej bola v predchádzajúcom mesiaci. Oslabila sa výraznejšie, ako očakávali analytici, ktorí prognózovali, že sa zníži na 1,7 %. Februárová inflácia v krajine bola najmiernejšia od novembra 2016. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil maďarský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Vo februári sa v Maďarsku spomalilo medziročné tempo rastu cien potravín na 0,2 % z januárových 1,3 %. Zmiernil sa aj medziročný rast cien odevov a obuvi na 0,7 % z 1,6 % a palív a elektriny na 4,2 % zo 6,2 %. Služby vo februári oproti rovnakému mesiacu minulého roka zdraželi o 4,2 %, čiže menej výrazne ako v januári, keď medziročne stúpli o 5 %.

Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny takých tovarov, ako sú potraviny a energie, sa vo februári spomalila na 2,1 % z januárovej hodnoty 2,7 %. Bola tak najslabšia od septembra 2018.

Medzimesačne sa maďarské spotrebiteľské ceny vo februári zvýšili o 0,1 % po tom, ako v januári medzimesačne stúpli o 0,3 %.
.

Neprehliadnite

V okolí Šamorína sa opäť triasla zem

KOMENTÁR S. GREGORÍKA: Konečne sme v niečom lacnejší ako Poľsko

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

OTESTUJTE SA: Kto napísal tieto svetoznáme diela?