Maďarská inflácia by mala do konca roka klesnúť na jednocifernú úroveň

Budapešť 9. novembra (TASR) - Inflácia v Maďarsku vďaka účinným vládnym opatreniam klesne do konca tohto roka na jednocifernú úroveň a v budúcom roku sa zníži na 5 až 6 %. Uviedol to vo štvrtok minister hospodárskeho rozvoja Márton Nagy. Podľa najaktuálnejších štatistík spotrebiteľské ceny v Maďarsku vzrástli v septembri 2023 medziročne o 12,2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Po očakávanej stagnácii v tomto roku by sa mala maďarská ekonomika v roku 2024 vrátiť k rastu na úrovni 4 % alebo viac, povedal Nagy na stretnutí so zástupcami zamestnávateľov a odborov. Kúpna sila obyvateľov v druhej polovici roka podľa ministra vzrástla a v nasledujúcich rokoch sa bude pravdepodobne zvyšovať o 4 až 5 %.



Vláda podporuje väčšinové stanovisko zamestnávateľov a odborov, podľa ktorého by mala minimálna mzda v Maďarsku vzrásť o 15 % už v decembri, dodal minister. Nová viacročná mzdová dohoda by sa podľa neho mohla pripraviť začiatkom budúceho roka.