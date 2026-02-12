< sekcia Ekonomika
Maďarská inflácia sa spomalila na najnižšiu úroveň za takmer 8 rokov
Trh očakával, že sa zmierni menej výrazne, a to na hodnotu 2,4 %.
Autor TASR
Budapešť 12. februára (TASR) - Inflácia v Maďarsku sa v januári spomalila. Medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien bolo minulý mesiac na úrovni 2,1 %, pričom v decembri bola inflácia v krajine vo výške 3,3 %. Trh očakával, že sa zmierni menej výrazne, a to na hodnotu 2,4 %. Januárová maďarská inflácia bola najnižšia od marca 2018. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Infláciu nadol zatlačilo predovšetkým spomalenie rastu cien potravín na 1,2 % z decembrových 2,6 %. Alkoholické nápoje a tabakové nápoje zdraželi o 6,3 % po decembrovom zvýšení cien o 7,1 %. Energie a kúrenie v domácnostiach v januári zdraželi o 6,2 % po tom, ako sa v predošlom mesiaci ich ceny zvýšili o 8,9 %. Zrýchlilo sa znižovanie cien palív, ktoré zlacneli o 3,5 % po decembrovom oslabení cien o 2,4 %. Posilnil sa však rast cien tovarov dlhodobej spotreby na 2,9 % z úrovne 2,7 %.
Medziročná jadrová inflácia, ktorá nezahŕňa volatilné ceny takých položiek, ako sú potraviny a energie, sa v januári spomalila na 2,7 % z decembrových 3,8 %. Dostala sa tak na najnižšiu hodnotu od januára 2019.
Medzimesačne sa maďarské spotrebiteľské ceny v januári mierne zvýšili, a to o 0,3 % po raste o 0,1 % v predchádzajúcom mesiaci.
