Maďarská národná banka by mala aj naďalej zvyšovať úrokové sadzby

Varšava 1. októbra (TASR) - Maďarská centrálna banka by mala v nasledujúcich mesiacoch zvyšovať úrokové sadzby o 15 bázických bodov, keďže inflačné tlaky sa zvyšujú. Povedal to v piatok viceguvernér Maďarskej národnej banky (MNB) Barnabás Virág.



Ako uviedol na konferencii vo Varšave, cyklus sprísňovania menovej politiky, ktorý banka odštartovala v júni, bude trvať tak dlho, ako to budú odôvodňovať inflačné vyhliadky. "Je to dlhá cesta a myslím si, že koniec je ešte dosť ďaleko," povedal Virág, ktorý tak reagoval na otázky o ďalšom zvyšovaní sadzieb.



V septembri MNB zvýšila základnú úrokovú sadzbu o 15 bázických bodov na 1,65 %. Rozsah zvýšenia bol tak miernejší než v predchádzajúcich mesiacoch, keď sadzbu zvýšila o 30 bázických bodov. Septembrové zvýšenie bolo miernejšie aj v porovnaní s odhadmi ekonómov.



Virág zároveň dodal, že práve septembrové tempo rastu naznačuje, akým smerom by sa mali uberať rozhodnutia centrálnej banky v nasledujúcich mesiacoch. Tým dal najavo, že v budúcich mesiacoch banka plánuje zvyšovať hlavnú úrokovú sadzbu o 15 bázických bodov. Počas konferencie vo Varšave zároveň upozornil, že zrýchľujúca sa inflácia predstavuje riziko pre krajiny strednej Európy.



Jeho vyjadrenia nasledovali deň po tom, ako Česká národná banka (ČNB) prudko zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu. Z pôvodnej úrovne 0,75 % ju zvýšila až na 1,5 % a prekonala tak odhady trhov. Bolo to najvýraznejšie zvýšenie základnej sadzby od roku 1997. Vedenie ČNB zároveň dodalo, že vzhľadom na vývoj inflácie bude v tomto trende pokračovať.