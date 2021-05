Maďarská národná banka nezmenila úrokové sadzby

Budapešť 25. mája (TASR) - Maďarská národná banka (Magyar Nemzeti Bank, MNB) v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky.



Menová rada MNB ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na úrovni 0,60 %. MNB ju menila naposledy minulý rok v lete, keď ju znížila v júni aj v júli vždy o 15 bázických bodov. Júnový pokles kľúčovej sadzby bol prvým po viac než štyroch rokoch.



Jednodňová depozitná sadzba zostala na úrovni -0,05 % a sadzba 1-týždňové zabezpečené úvery na úrovni 1,85 %.



Ekonómovia vo všeobecnosti očakávali, že sadzby sa nezmenia. Počítajú totiž, že MNB v snahe o kontrolu inflácie sadzby zvýši v júni. Maďarská ekonomika sa totiž opätovne otvára a zotavuje z pandémie.



Viceguvernér MNB Barnabás Virág totiž minulý týždeň uviedol, že menová politika by v júni po plnom otvorení ekonomiky mohla vstúpiť do novej fázy a že centrálna banka bude proaktívne upravovať krátkodobé sadzby, aby znížila rastúce inflačné riziká.



Maďarská inflácia sa v apríli výrazne zrýchlila. Spotrebiteľské ceny medziročne vzrástli o 5,1 % po 3,7 % v marci. To znamená, že sa inflácia dostala nad cieľové pásmo centrálnej banky 2 % až 4 %.



Maďarská ekonomika v 1. štvrťroku medzikvartálne vzrástla o 1,9 % a zotavuje sa rýchlejšie, než sa očakávalo