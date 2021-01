Budapešť 5. januára (TASR) – Maďarská nezamestnanosť sa za tri mesiace do novembra mierne zvýšila.



Miera nezamestnanosti dosiahla počas trojmesačného obdobia od septembra do novembra 4,4 % po 4,3 % za tri mesiace od augusta do októbra, uviedol maďarský štatistický úrad. Počet ľudí bez práce stúpol počas tohto obdobia na 203 800 z 202 200.



Miera nezamestnanosti medzi mladými ľuďmi dosiahla za tri mesiace skončené v novembri 12,3 %. Miera zamestnanosti klesla na 60,4 % zo 60,5 %.