Maďarská priemyselná produkcia v januári klesla o 2,5 %
Produkcia sa znížila vo väčšine odvetví spracovateľského priemyslu, najmä vo výrobe dopravných prostriedkov, potravín, nápojov a tabakových výrobkov.
Autor TASR
Budapešť 6. marca (TASR) - Maďarská priemyselná produkcia na začiatku roka klesla po decembrovom oživení. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.
Priemyselná produkcia v januári medziročne padla o 2,5 % po náraste o 1,8 % v predchádzajúcom mesiaci, uviedol maďarský štatistický úrad.
Produkcia sa znížila vo väčšine odvetví spracovateľského priemyslu, najmä vo výrobe dopravných prostriedkov, potravín, nápojov a tabakových výrobkov.
Naopak, vzrástla výroba počítačov, elektroniky a optických zariadení, ako aj produkcia elektrických zariadení.
Po úprave o počet pracovných dní priemyselná produkcia stúpla o 0,3 % po decembrovom poklese o 1 %.
V medzimesačnom porovnaní sa produkcia zvýšila o 1,5 % po +1 % v decembri.
