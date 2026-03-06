Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Maďarská priemyselná produkcia v januári klesla o 2,5 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Budapešť 6. marca (TASR) - Maďarská priemyselná produkcia na začiatku roka klesla po decembrovom oživení. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.

Priemyselná produkcia v januári medziročne padla o 2,5 % po náraste o 1,8 % v predchádzajúcom mesiaci, uviedol maďarský štatistický úrad.

Produkcia sa znížila vo väčšine odvetví spracovateľského priemyslu, najmä vo výrobe dopravných prostriedkov, potravín, nápojov a tabakových výrobkov.

Naopak, vzrástla výroba počítačov, elektroniky a optických zariadení, ako aj produkcia elektrických zariadení.

Po úprave o počet pracovných dní priemyselná produkcia stúpla o 0,3 % po decembrovom poklese o 1 %.

V medzimesačnom porovnaní sa produkcia zvýšila o 1,5 % po +1 % v decembri.
