Maďarská priemyselná výroba pokračovala v marci v raste

Budapešť 6. mája (TASR) - Priemyselná produkcia v Maďarsku pokračovala v marci v raste, tempo rastu sa však spomalilo, a to na najnižšiu úroveň od konca minulého roka. Informácie maďarského štatistického úradu zverejnil v piatok server RTTNews.



Priemyselná produkcia v Maďarsku vzrástla v marci po úprave o počet pracovných dní medziročne o 4,2 %. Vo februári dosiahol rast 4,8 %. Marcové tempo rastu bolo najslabšie od decembra minulého roka, keď priemyselná výroba v Maďarsku zaznamenala rast na úrovni 3,6 %.



Na neupravenej báze sa priemyselná produkcia zvýšila v marci medziročne o 3,6 %, zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci rast dosiahol 4,8 %. Napriek spomaleniu tempa rastu prekonalo očakávania analytikov, ktorí počítali so spomalením rastu až na 2,2 %.



Na medzimesačnej báze priemyselná výroba v Maďarsku v marci po úprave o sezónne vplyvy a počet pracovných dní klesla o 0,1 %. To znamená prvý pokles za posledných šesť mesiacov, pričom v predchádzajúcom mesiaci zaznamenala produkcia rast o 1,9 %.