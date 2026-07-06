Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 6. júl 2026Meniny má Patrik, Patrícia
< sekcia Ekonomika

Maďarská priemyselná výroba sa v máji medziročne oslabila o 0,4 %

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Ladislav Vallach

Medzimesačne sa maďarská priemyselná výroba podľa sezónne a kalendárne upravených údajov v máji zvýšila o 2,3 % po aprílovom poklese o 1,1 %.

Autor TASR
Budapešť 6. júla (TASR) - Priemyselná produkcia v Maďarsku v máji podľa predbežných údajov medziročne klesla o 0,4 % po tom, ako sa v predchádzajúcom mesiaci o 0,9 % zvýšila. Májový výkon priemyslu krajiny bol najslabší od februára. Vyplýva to z údajov, ktoré v pondelok zverejnil maďarský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Medziročne sa v máji znížila produkcia vo väčšine sektorov maďarského priemyslu. V rámci kľúčových odvetví sa oslabila výroba elektrických zariadení a klesla aj produkcia potravín, nápojov a tabakových výrobkov. Stúpla však výroba vozidiel a počítačových, elektronických a optických produktov.

Medzimesačne sa maďarská priemyselná výroba podľa sezónne a kalendárne upravených údajov v máji zvýšila o 2,3 % po aprílovom poklese o 1,1 %. Od začiatku roka do záveru mája maďarský priemysel v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vzrástol o 0,7 %.
.

Neprehliadnite

Štátna volebná komisia potvrdila neplatnosť referenda

Program osemfinále MS v noci z pondelka 6. na utorok 7. júla

Prezident: Odkazom vierozvestcov je nezávislosť a rovnoprávnosť

Raši: Odkaz sv. Cyrila a Metoda je aktuálnejší než kedykoľvek predtým