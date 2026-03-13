< sekcia Ekonomika
Maďarská priemyselná výroba v januári medziročne klesla

Autor TASR
Budapešť 13. marca (TASR) - Priemyselná produkcia v Maďarsku v januári medziročne klesla o 2,5 %. Uviedol to v piatok štatistický úrad krajiny, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. Januárový pokles maďarského priemyslu nasledoval po raste o 1,8 % v predošlom mesiaci. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Produkcia spracovateľského priemyslu sa zmenšila o 2,6 % po decembrovom posilnení o 3,9 %. Oslabila sa výroba vo väčšine odvetví. Najvýraznejšie klesla výroba koksu a rafinovaných ropných produktov (-33 %), chemikálií a chemických produktov (-26,7 %) a výrobkov z gumy a plastov a nekovových minerálnych produktov (-12,2 %).
Produkcia maďarského ťažobného priemyslu v januári klesla o 45,2 %. Výroba elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu však stúpla o 6,7 %.
Medzimesačne sa maďarská priemyselná výroba podľa sezónne upravených údajov zvýšila o 1,5 % po tom, ako sa v decembri medzimesačne posilnila o 1 %.
