Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 13. marec 2026Meniny má Vlastimil
< sekcia Ekonomika

Maďarská priemyselná výroba v januári medziročne klesla

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Produkcia spracovateľského priemyslu sa zmenšila o 2,6 % po decembrovom posilnení o 3,9 %. Oslabila sa výroba vo väčšine odvetví.

Autor TASR
Budapešť 13. marca (TASR) - Priemyselná produkcia v Maďarsku v januári medziročne klesla o 2,5 %. Uviedol to v piatok štatistický úrad krajiny, ktorý tak potvrdil svoj predbežný odhad. Januárový pokles maďarského priemyslu nasledoval po raste o 1,8 % v predošlom mesiaci. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Produkcia spracovateľského priemyslu sa zmenšila o 2,6 % po decembrovom posilnení o 3,9 %. Oslabila sa výroba vo väčšine odvetví. Najvýraznejšie klesla výroba koksu a rafinovaných ropných produktov (-33 %), chemikálií a chemických produktov (-26,7 %) a výrobkov z gumy a plastov a nekovových minerálnych produktov (-12,2 %).

Produkcia maďarského ťažobného priemyslu v januári klesla o 45,2 %. Výroba elektriny, plynu, pary a klimatizovaného vzduchu však stúpla o 6,7 %.

Medzimesačne sa maďarská priemyselná výroba podľa sezónne upravených údajov zvýšila o 1,5 % po tom, ako sa v decembri medzimesačne posilnila o 1 %.
.

Neprehliadnite

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS