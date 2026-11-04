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Maďarská priemyselná výroba v septembri medziročne vzrástla o 8,2 %
Rast priemyselnej výroby Maďarska v septembri podporil vyšší výkon väčšiny odvetví.
Autor TASR
Budapešť 4. novembra (TASR) - Produkcia maďarského odvetvia spracovateľského priemyslu sa v septembri podľa predbežného odhadu oproti rovnakému mesiacu vlaňajška zvýšila o 8,2 %. Tempo jej medziročného rastu sa tak spomalilo po tom, ako v predošlom mesiaci stúplo o 8,7 %. Vyplýva to z údajov, ktoré v stredu zverejnil štatistický úrad krajiny. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast priemyselnej výroby Maďarska v septembri podporil vyšší výkon väčšiny odvetví. Zvýšila sa najmä produkcia vozidiel, počítačových, elektronických a optických výrobkov a elektrických zariadení. Pokles produkcie však nastal v odvetví výroby potravín a nápojov a v tabakovom priemysle.
Medzimesačný rast maďarského priemyslu sa v septembri takisto spomalil. Medzimesačne sa priemyselná produkcia krajiny podľa sezónne a kalendárne upravených údajov v septembri zväčšila o 0,9 % po tom, ako sa v auguste posilnila o 1,1 %. Od začiatku januára do záveru septembra sa priemyselný sektor Maďarska v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zväčšil o 4 %.
Rast priemyselnej výroby Maďarska v septembri podporil vyšší výkon väčšiny odvetví. Zvýšila sa najmä produkcia vozidiel, počítačových, elektronických a optických výrobkov a elektrických zariadení. Pokles produkcie však nastal v odvetví výroby potravín a nápojov a v tabakovom priemysle.
Medzimesačný rast maďarského priemyslu sa v septembri takisto spomalil. Medzimesačne sa priemyselná produkcia krajiny podľa sezónne a kalendárne upravených údajov v septembri zväčšila o 0,9 % po tom, ako sa v auguste posilnila o 1,1 %. Od začiatku januára do záveru septembra sa priemyselný sektor Maďarska v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zväčšil o 4 %.