Maďarská priemyselná výroba vo februári medziročne klesla o 1,5 %
Oproti januáru sa februárová priemyselná výroba v Maďarsku podľa sezónne a kalendárne upravených údajov znížila o 1,8 %.
Autor TASR
Budapešť 8. apríla (TASR) - Produkcia priemyselného sektora v Maďarsku sa vo februári medziročne znížila o 1,5 %. Išlo o spomalenie tempa jej poklesu, keďže v januári sa v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka oslabila o 2,5 %. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil maďarský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Objemy výroby sa zmenšili vo veľkej väčšine maďarských priemyselných odvetví. Výrazný pokles nastal najmä v produkcii vozidiel a potravín, nápojov a tabakových výrobkov. Výroba v niektorých odvetviach sa však zvýšila. Išlo napríklad o produkciu počítačov, elektroniky, optických výrobkov a elektrických zariadení.
Oproti januáru sa februárová priemyselná výroba v Maďarsku podľa sezónne a kalendárne upravených údajov znížila o 1,8 %. Vymazal sa tak medzimesačný rast produkcie v januári, ktorý bol na úrovni 1,5 %. Výroba maďarských priemyselných podnikov počas januára a februára v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesla o 2 %.
