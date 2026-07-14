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Maďarská stavebná výroba sa v máji medziročne oslabila o 10,7 %

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Produkcia v segmente infraštruktúrnych stavieb sa v máji v Maďarsku medziročne oslabila o 21,9 % po aprílovom raste o 13,9 %.

Autor TASR
Budapešť 14. júla (TASR) - Stavebná produkcia v Maďarsku sa v máji oproti rovnakému mesiacu minulého roka zmenšila o 10,7 % po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci medziročne o 2,6 % stúpla. Májový výkon stavebného sektora krajiny bol najslabší od januára. Ukázali to údaje, ktoré v utorok zverejnil maďarský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Produkcia v segmente infraštruktúrnych stavieb sa v máji v Maďarsku medziročne oslabila o 21,9 % po aprílovom raste o 13,9 %. Znížila sa hlavne výstavba v oblasti ciest a železníc, a to o 46,2 %. Výstavba budov sa oslabila 4,2 %. Celkové tempo jej poklesu sa tak zmiernilo po aprílovom zmenšení o 6,2 %, keďže sa o 12,4 % posilnila produkcia špeciálnych stavieb.

Medzimesačne sa podľa sezónne upravených údajov maďarské stavebníctvo v máji oslabilo o 6,5 % po aprílovom raste o 6,9 %. Počas januára až mája sa stavebníctvo krajiny v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka celkovo zmenšilo o 4,3 %.
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