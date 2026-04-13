Pondelok 13. apríl 2026
Maďarská stavebná výroba vo februári medziročne klesla o 0,4 %

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Autor TASR
Budapešť 13. apríla (TASR) - Oslabovanie produkcie stavebného sektora v Maďarsku sa vo februári zmiernilo. Stavebná výroba krajiny v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka klesla o 0,4 % po tom, ako sa v januári medziročne zmenšila o 11,4 %. Ukázali to údaje, ktoré v pondelok zverejnil maďarský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.

Zmiernenie poklesu maďarského stavebníctva bolo výsledkom oživenia výstavby budov, ktorá medziročne vzrástla o 2,2 % po januárovom oslabení o 9,6 %. Zároveň sa zmiernilo tempo poklesu produkcie v oblasti infraštruktúrnych stavieb. Stavebná výroba v tomto segmente sa vo februári zmenšila o 6,3 % po poklese o 14,5 % v januári. Výstavba energetických objektov síce klesla o 41,6 %, ale výstavba ciest a železníc o 37,6 % vzrástla.

Medzimesačne sa maďarské stavebníctvo podľa sezónne upravených údajov vo februári zväčšilo o 4,9 % po tom, ako v januári medzimesačne kleslo o 8,7 %.

Od začiatku roka do záveru februára sa maďarská stavebná výroba v porovnaní s rovnakým dvojmesačným obdobím vlaňajška zmenšila o 5,7 %.
Neprehliadnite

VOĽBY V MAĎARSKU s veľkým náskokom vyhrala opozičná strana TISZA

Pellegrini verí, že vzťahy SR a Maďarska si udržia vysokú úroveň

Fico: Som pripravený na spoluprácu s novým maďarským premiérom

TÝŽDENNÍK: Voľbami nič nekončí, ale veľa začína