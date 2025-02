Maďarská vláda avizovala, že môže znova zaviesť regulované ceny

Budapešť 10. februára (TASR) - Ak to bude potrebné v záujme rodín, tak maďarská vláda okamžite zasiahne. Oznámil to v pondelok na sociálnej sieti minister hospodárstva Márton Nagy v súvislosti s vývojom spotrebiteľských cien, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa servera index.hu šéf rezortu mohol takto reagovať na skutočnosť, že v Maďarsku sa očakáva rast inflácie, ktorej mieru má v utorok zverejniť Ústredný štatistický úrad (KSH). Server pripomína, že spotrebiteľské ceny v Maďarsku rástli v decembri medziročne aj mesačne. Podľa analytikov oslovených serverom portfolio.hu môže inflácia dosiahnuť úroveň až 4,9 %.



Maďarsko zaviedlo v uplynulom období v niekoľkých etapách rôzne opatrenia na obmedzenie cien. Najprv kabinet určil cenový strop pohonných látok, po čom nasledovalo zmrazenie cien niektorých základných potravín.



V prípade cenových stropov potravín si obchodníci straty kompenzovali výrazným zvýšením cien neregulovaných produktov, na čo upozornila aj vláda a problém sa snažila riešiť ďalším krokom.



Vláda neskôr pristúpila k zavedeniu povinného predaja so zľavami a následne zriadila aj systém sledovania cien. Obe opatrenia kabinet vyhodnotil ako úspešné, výpredaje však boli časom zrušené.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)