Maďarská vláda chce zvýšiť zamestnanosť 20- až 64-ročných ľudí

Budapešť 29. júna (TASR) - Maďarská vláda pracuje na programe s cieľom dosiahnuť, aby sa miera zamestnanosti medzi ľuďmi vo veku 20 až 64 rokov do roku 2030 zvýšila na 85 %. Uviedol to vo štvrtok štátny tajomník ministerstva hospodárskeho rozvoja Sándor Czomba. V súčasnosti je v tejto vekovej kategórii zamestnaných 80 % ľudí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Czomba poukázal na demografické trendy, v dôsledku ktorých by sa dostupná pracovná sila v Maďarsku mohla do roku 2030 zmenšiť o 300.000 ľudí.



Vládne programy na podporu zamestnanosti sa v minulosti osvedčili a vďaka nim počet pracujúcich za desať rokov do roku 2020 vzrástol približne o jeden milión na 4,7 milióna, uviedol Czomba na veľtrhu pracovných príležitostí, ktorý zorganizoval ekonomický denník Világgazdaság.