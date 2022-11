Maďarská vláda dala regulované ceny aj na vajcia a zemiaky

Budapešť 9. novembra (TASR) - Maďarská vláda rozšírila okruh šiestich druhov základných potravín so zastropovanými cenami o čerstvé vajcia a konzumné zemiaky. Podľa servera 444.hu to oznámil v stredu v Budapešti šéf úradu predsedu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Najväčším problémom je inflácia spôsobená sankciami (voči Rusku)," povedal Gulyás, podľa ktorého ceny potravín rastú aj pre ceny energií.



"Pozreli sme sa na to, aké základné produkty zdraželi, medzi ktorými sú na poprednom mieste vajcia a zemiaky," zdôvodnil šéf úradu rozhodnutie kabinetu, ktoré určuje cenový strop uvedených potravín vo výške ich ceny z 30. septembra.



V Maďarsku vstúpili do platnosti regulované ceny šiestich druhov potravín 1. februára. Vláda o tom rozhodla 12. januára. Premiér Viktor Orbán vtedy povedal, že ceny kryštálového cukru, pšeničnej múky, slnečnicového oleja, bravčového stehna, kuracích pŕs i chrbtov, ako aj kravského mlieka s 2,8-percentným obsahom tuku, treba vrátiť na úroveň, na ktorej boli vlani pred 15. októbrom.



Obchody musia o regulovaných cenách informovať zákazníkov vládou určenou formou. Za nedodržanie tohto nariadenia a regulovaných cien hrozia obchodom vysoké sankcie, ale aj zatvorenie prevádzok.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)