Maďarská vláda do polovice júna rozhodne o osude regulovaných cien

Budapešť 6. júna (TASR) - Maďarská vláda do polovice júna rozhodne o ďalšom osude regulovaných cien, ktorých cieľom je ochrana obyvateľstva. Uviedol to v pondelok na sociálnej sieti minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"O regulovaných cenách budeme rozhodovať jednotlivo. Sú to dobré opatrenia, preto by sme ich chceli zachovať," píše Gulyás na facebookovom účte vlády.



Maďarská vláda od 15. novembra 2021 zaviedla regulované ceny základných druhov pohonných látok, v rámci politiky znižovania režijných nákladov domácností dostávajú obyvatelia energiu už dlhšiu dobu za fixnú cenu. Začiatkom tohto roka kabinet premiéra Viktora Orbána rozhodol aj o regulovaní cien šiestich potravinových produktov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)