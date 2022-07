Maďarská vláda obmedzila predaj pohonných látok za regulované ceny

Budapešť 30. júla (TASR) - Regulované ceny základných druhov pohonných látok v Maďarsku sú od sobotňajšieho poludnia platné už iba pre súkromné vozidlá s maďarským evidenčným číslom, pre poľnohospodárske stroje a taxíky. Podľa spravodajského servera hirado.hu to oznámil dopoludnia na mimoriadnej tlačovej konferencii v Budapešti minister riadiaci úrad vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V reakcii na skutočnosť, že vláda avizovala mimoriadnu tlačovú konferenciu, množstvo Maďarov išlo už v piatok a sobotu dopoludnia natankovať.



Maďarská vláda s platnosťou od 15. novembra 2021 nariadila úradnú cenu základných druhov pohonných látok vo výške 480 forintov (1,19 eura) za liter a v rámci politiky znižovania režijných nákladov domácností dostávajú obyvatelia energiu už dlhšiu dobu za fixnú cenu. Začiatkom tohto roka kabinet premiéra Viktora Orbána rozhodol aj o regulovaní cien šiestich potravinových produktov.



Cenový strop na pohonné látky v Maďarsku by sa mal zrušiť, pretože "skôr či neskôr povedie k nedostatku palív na trhu". Povedal to minulý víkend šéf maďarskej ropnej a plynárenskej spoločnosti MOL Zsolt Hernádi. Varoval, že Maďarsko čelí "mimoriadne nebezpečnej" situácii, pretože strop na ceny palív zvyšuje spotrebu.



(1 EUR = 404,80 HUF)