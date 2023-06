Maďarská vláda počíta v roku 2024 s ďalšími daňovými úľavami

Budapešť 6. júna (TASR) - Maďarská vláda v utorok predložila parlamentu návrhy daňových zákonov na budúci rok. Očakáva sa, že zákonodarný zbor o nich bude hlasovať ešte pred letnými prázdninami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI, ktorá sa odvolala na vyhlásenie maďarského ministerstva financií.



Vláda sa zaviazala zachovať prorodinné nastavanie daňového systému vrátane najnižšej sadzby dane z príjmu fyzických osôb v rámci EÚ, oslobodením od daní pre mladých ľudí do 25 rokov a matky do 30 rokov a tiež nízkej sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) na základné potraviny. V roku 2024 budú mať rodiny vo forme podporných opatrení a daňových úľav k dispozícii viac ako 3,3 bilióna forintov (8,94 miliardy eur), uvádza sa vo vyhlásení.



V budúcom roku plánuje maďarská vláda napriek zložitej situácii zaviesť ďalšie daňové úľavy vrátane väčšieho zvýhodnenia zamestnávateľov ľudí so zdravotným postihnutím, odbúrania byrokracie alebo zjednodušenia daňových pravidiel pre motorové vozidlá.



Navrhované daňové zákony poskytnú dobrý základ pre rozpočet na budúci rok s dôrazom na ochranu rodín, seniorov a pracovných miest, obmedzenie rastu cien verejných služieb, ako aj na bezpečnosť krajiny, uviedlo ministerstvo.



(1 EUR = 369,28 HUF)