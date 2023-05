Maďarská vláda predloží návrh budúcoročného rozpočtu 30. mája

Budapešť 11. mája (TASR) - Maďarská vláda uplynulú stredu prerokovala návrh budúcoročného rozpočtu, ktorý parlamentu predloží 30. mája, oznámil vo štvrtok šéf úradu vlády Gergely Gulyás. Podľa jeho slov v súčasnej situácii treba rátať s možnosťou predĺženia vojny na Ukrajine, pričom podľa aktuálneho návrhu bude v budúcom roku deficit štátneho rozpočtu 2,9 %. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na server 24.hu.



Gulyás dodal, že v danej situácii je dôležité aj to, aby boli chránené všetky ciele, ktoré si určila vláda, no súčasne chce kabinet znížiť deficit i štátny dlh.



"Vojna sa odohráva v našom bezprostrednom susedstve a čelíme jej priamym následkom. Na druhej strane vláda zachováva osvedčený postup schvaľovania budúcoročného rozpočtu na jarnom zasadnutí, čo je tiež pozitívna správa pre ekonomiku," podčiarkol šéf úradu vlády.



Podľa jeho slov v prípade dosiahnutia mieru a zrušenia sankcií by sa výrazne zvýšil manévrovací priestor rozpočtu. "V čase vojny treba na obranu štátu minúť podstatne viac a budúci rok prekročia výdavky na obranu 2 % HDP. Inflácia je výrazne vyššia, preto sú aj úrokové sadzby vyššie, s ktorých poklesom by sa dalo rátať v prípade ukončenia vojny," uzavrel Gulyás.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)