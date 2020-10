Maďarská vláda predložila parlamentu návrh na úpravu miezd lekárov

Budapešť 5. októbra (TASR) - Úprava miezd lekárov v Maďarsku sa má realizovať v troch etapách, a to postupne od roku 2021 do roku 2023. Vyplýva to z návrhu vládneho zákona, ktorý bol v pondelok predložený maďarskému parlamentu. Podľa agentúry MTI zahŕňa aj tresty za úplatky v zdravotníctve.



Nový návrh zákona o právnom vzťahu v zdravotnej službe je v súlade s požiadavkami Maďarskej lekárskej komory (MOK). Tá požadovala, aby sa zvyšovanie miezd týkalo všetkých lekárov, teda aj obvodných a zubných.



V prípade začínajúcich lekárov bude na budúci rok upravený základný plat podľa tohto návrhu na 481.000 forintov (1340 eur), pričom v roku 2023 bude nástupný plat lekára už 687.000 forintov (1914 eur). Lekár s vyše 41-ročnou praxou dostane v roku 2021 základný plat vo výške 1,6 milióna forintov (4458 eur) a od roku 2023 už 2,38 milióna forintov (6632 eur).



Návrh obsahuje aj sankcie za "neoprávnené poskytnutie výhod, prípadne prísľub takýchto výhod". Ak sa takýto čin nebude spájať s vážnejším trestným činom, tak bude kvalifikovaný ako prečin s možným trestom odňatia slobody do jedného roka.



V máji roku 2015 požadovalo v Budapešti takmer 5000 protestujúcich zdravotníkov zvýšenie miezd a zriadenie celoživotného modelu profesijného rozvoja. Žiadali 40-hodinový pracovný čas, stopercentné zvýšenie miezd, odstránenie parasolvencie zo systému zdravotníctva, ako aj zriadenie samostatného rezortu zdravotníctva.



Vtedajší prieskum ukázal, že pätina pacientov pri návšteve lekára zaplatí ročne v priemere 16.900 forintov (57,4 eura) a v prípade hospitalizácie táto pätina nechá v nemocnici ročne v priemere 37.300 forintov (126,7 eura).



Zdravotníctvo patrí v Maďarsku od roku 2010 pod rezort ľudských zdrojov.